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الشرطة تداهم وكرا لتجارة المخدرات في بيت لحم وتقبض على 4 أشخاص

السبت 02 سبتمبر 2023 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تداهم وكرا لتجارة المخدرات في بيت لحم وتقبض على 4 أشخاص



بيت لحم/سما/

 داهمت الشرطة، اليوم السبت، وكرًا يستخدم لتجارة وترويج المخدرات في محافظة بيت لحم، وقبضت داخله على 4 أشخاص من تجّار ومروّجي المخدرات.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناءً على معلومات توافرت لفرع مكافحة المخدرات في شرطة محافظة بيت لحم حول تواجد عدد من تجّار ومروّجي المخدرات داخل أحد الأوكار وهو محل لبيع قطع المركبات في إحدى مناطق المحافظة والقريبة من حاجز النفق في مدينة بيت جالا، تحركت قوة من الفرع على رأس قوة من شرطة المحافظة بعد الحصول على محضر تفتيش للموقع من النيابة العامة.

وأضافت أنه وخلال مداهمة الوكر تم القبض على 4 أشخاص وضبط كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية وهواتف خليوية وأجهزة إلكترونية، إضافة لمركبتين غير قانونيتين، مشيرة إلى أن أحد المقبوض عليهم هو شخص مطلوب للعدالة منذ عامين وصدرت بحقه مذكرة قضائية .

وأهابت الشرطة بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن مروّجي وتجّار هذه المواد ومتعاطيها، مؤكدة أنها ستلاحق كل من يقوم بالتعامل مع مثل هذه المواد ومحاسبته قانونيا.

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#بيت لحم

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