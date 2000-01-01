مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في الرملة

الرملة/سما/

اعتدى مستوطنون اليوم السبت على عائلة فلسطينية في مدينة الرملة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال شهود عيان: إن مستوطنون اقتحموا المنزل وهددوا بتدميره، وطلبوا من أصحابه الخروج منه، بزعم ملكيتهم له".

وأضاف "عندما طلبنا منهم الخروج من المنزل قاموا بالاعتداء علينا، وحاول الشبان منعهم والتصدي لهم، وخلال ذلك قام المستوطنون برش غاز الفلفل، والاعتداء بالضرب المبرح على الشبان وجميع أفراد العائلة مسببة لهم اصابات متفاوتة.

وتابع : " قمنا بالتواصل مرّات عديدة مع شرطة الاحتلال، إلّا أنه لم يتجاوب معنا أحد، وقد طالبت العائلة الجهات المسؤولة بملاحقة ومحاكمة هؤلاء المجرمين، وتوفير الأمن والحماية لنا، ومنع تكرار هذه الحادثة التي باتت تقلق منامنا وتهدد وجودنا".