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"الجهاد": محور المقاومة لن يسمح للاحتلال أن يستقر أو يهدأ

السبت 02 سبتمبر 2023 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد": محور المقاومة لن يسمح للاحتلال أن يستقر أو يهدأ



غزة/سما/

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، اليوم السبت 2/9/2023، أن محور المقاومة بأركانه ومكوناته السياسية والعسكرية والميدانية من فلسطين إلى الجمهورية الاسلامية لن يسمح للاحتلال الإسرائيلي أن يستقر أو يهدأ.

وشدد البريم، تعليقاً على مشهد اجتماع قادة محور المقاومة، أن المحور في أعلى درجات التنسيق والعمل والترتيب والمتابعة لسلوك العدو على مستوى فلسطين المحتلة والإقليم.

وأكد البريم، أن وحدة الساحات ركن أساسي في عقيدة المحور القتالية تعكسها صورة ورؤية ومواقف قادة المقاومة ويؤكدها الميدان وحركة الجهاد الإسلامي هي كلمة السر في الحفاظ على وحدة المقاومة.

واعتبر أن سنوات من العمل والجهد والجهاد وتضحيات كبيرة من أرواح قادة وجنود المحور للوصول إلى هذا المستوى من الجهوزية والاستعداد للمعركة مع العدو يهدف لردعه وكسر هيبته ومحاصرة دوره الخطير في المنطقة العربية والإسلامية.

وفي لقاء هام، استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحركة ‏الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، ناقشوا خلاله مناقشة العديد من الملفات الهامة، أبرزها الوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.

وجرى خلال اللقاء ‏التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب. ‏

#الجهاد الاسلامي

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