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فتوح يرحب بتصريحات وزيرة بلجيكية حول انتهاكات الاحتلال

السبت 02 سبتمبر 2023 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يرحب بتصريحات وزيرة بلجيكية حول انتهاكات الاحتلال



رام الله/سما/

 رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بتصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز، بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال فتوح في بيان له، اليوم السبت، إن هذه التصريحات تعبر عن الظلم الواقع على شعبنا وعن قسوة وجرائم الاحتلال اليومية، وعن حقائق موثقة تحدث بشكل يومي في الأراضي المحتلة.

وأدان الهجوم الاسرائيلي البشع وغير المبرر ضد الوزيرة وتصريحاتها، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار ترهيب الجهات التي توجه انتقادات لدولة الاحتلال ومحاولة لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي متواصل.

ودعا دول الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتجريم الاحتلال على انتهاكاته ومحاسبة قادته على جرائمهم الموثقة في التقارير الأممية والدولية ومنظمات حقوق الانسان.

وكانت الوزيرة جينيز قالت في لقاء مع صحيفة "دي مورغان" البلجيكية، إن عام 2023 يعتبر العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، وشهدنا مسحا لقرى بأكملها عن الخريطة من قبل الإسرائيليين.

#روحي فتوح

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