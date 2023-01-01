"إسرائيل" تشتعل.. 150 إصابة إثر احتجاجات للإرتريين في تل أبيب (صور وفيديو)

تل أبيب/سما/

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الإرتريين طالبي اللجوء وبين قوات الشرطة الإسرائيلية، في جنوب تل أبيب، صباح اليوم السبت، على خلفية اعتراضهم على تنظيم مؤتمر للإرتريين داعمي نظام بلادهم في تل أبيب، ما أدى لإصابة نحو 150 شخص من بينهم 19 متظاهرا بجروح خطيرة، فيما أُصيب على الأقل 27 شرطيا بجراح بين طفيفة ومتوسطة على حد زعم الشرطة.



ونصبت الشرطة حواجز وسواتر حديدية في منطقة "يد حروتسيم" لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قاعة المؤتمر المزمع عقده فيها، إلا أن المتظاهرين نجحوا باختراق الحواجز وأفسدوا القاعة وما حولها.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال قوات ضخمة لاستعادة النظام في تل أبيب، بعد أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة .

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إن نتنياهو "تلقى تحديثا من وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة بشأن الاضطرابات، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام".

من جهتها، ناشدت بلدية تل أبيب السكان البقاء في منازلهم حتى انتهاء المظاهرات.

في غضون ذلك، أفاد مستشفى إيخيلوف في تل أبيب بأن 13 من المصابين في أعمال الشغب التي قام بها طالبو لجوء إريتريون في المدينة، يعانون من جروح خطيرة، فيما يتلقى 26 جريحا آخرون العلاج في نفس المستشفى، بمن فيهم شرطة تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المظاهرة خرجت احتجاجا على مهرجان نظمته السفارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة، وأن المتظاهرين من طالبي اللجوء المعارضين للنظام في إريتريا.

ولاحقا أعلنت شرطة الاحتلال أنه تمت السيطرة على أعمال الشغب التي شهدتها منطقة جنوب تل أبيب، وتم اعتقال 39 شخصا.