حماس تثمن موقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول انتهاكات الاحتلال

غزة / سما /

عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، على موقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، " نشيد بموقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة فرانشيسكا ألبانيز والتي أدانت فيها انتهاكات حكومة الاحتلال الجسيمة ضد أبناء شعبنا واستخدامها لجريمة العقاب الجماعي على نطاق واسع كإحدى سياساته للتنكيل بشعبنا الفلسطيني.

ودعا القانوع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتجريم الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة ومحاسبة قادته على جرائمهم الموثّقة في عشرات التقارير الأممية والدولية، وانصاف شعبنا عبر دعم تطلعاته الوطنية المشروعة في التحرّر والاستقلال.