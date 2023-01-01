  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الإعلام العبري: تهريب عبوات احترافية إلى الضفة مسألة وقت فقط

السبت 02 سبتمبر 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: تهريب عبوات احترافية إلى الضفة مسألة وقت فقط



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، أن تهريب عبوات احترافية إلى الضفة الغربية "مسألة وقت فقط".

وقالت القناة "12" العبرية، إن الطريقة التي تم بها تفعيل العبوة في نابلس ضد قوة من الجيش الإسرائيلي تشير إلى تطور عملية التعلم التي تقوم بها المنظمات في الضفة الغربية.

وأضافت: "يتم إلقاء عشرات العبوات كل ليلة ضد جنود الجيش، وحتى اليوم، معظم العبوات بدائية ومصنعة بناءً على المعرفة والمساعدة من غزة ولبنان تحت رعاية إيرانية".

واستدركت قائلة: "لكن بالنسبة للجيش، من الواضح أنها مسألة وقت فقط حتى يتمكنوا من تهريب عبوات احترافية إلى الضفة، والتي أضرارها أكبر بكثير".

وفجر الجمعة، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن ضابطاً وثلاثة جنود، أصيبوا خلال عملية حماية دخول مستوطنين إلى مجمع قبر يوسف في نابلس، بعد مرور قوة راجلة بالقرب من عبوة انفجرت في المكان.

#عبوات #نابلس #الاحتلال #الجيش الإسرائيلي #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

يسرائيل هيوم: ضرورة إعداد البدائل عن السلطة استعدادا لمرحلة ما بعد الرئيس عباس

التهديدات تتصاعد من حماس.. الجيش الإسرائيلي: أيلول امتحاننا الأكبر

جنرال اسرائيلي يتحدث عن “يوم القيامة” وزوال الكيان: هجومٌ إيرانيٌّ سوريٌّ عراقيٌّ ويمنيٌّ وحزب الله والمقاومة بغزّة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مكتب نتنياهو يرد على قرار بن غفير حول تقليص زيارات الأسرى

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

إيعاز إسرائيلي بعدم تنفيذ قرار بن غفير حول تقليص زيارات الأسرى

الأخبار الرئيسية

حرب

كان: إسرائيل تستعد لتصعيد في عدة ساحات

العاروري

قناة عبرية: يد صالح العاروري هي العليا ولم ننجح في تفكيك مخططه

جنرال اسرائيلي يتحدث عن “يوم القيامة” وزوال الكيان: هجومٌ إيرانيٌّ سوريٌّ عراقيٌّ ويمنيٌّ وحزب الله والمقاومة بغزّة

إيعاز إسرائيلي بعدم تنفيذ قرار بن غفير حول تقليص زيارات الأسرى

9998887144

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية