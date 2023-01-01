منظمة حقوقية: رصد 86 انتهاكًا بحق التجمعات البدوية

رام الله / سما /

قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، السبت، أن دولة الاحتلال ومستوطنيها ارتكبوا خلال شهر آب المنصرم (86) اعتداءً ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية.

وبحسب المنظمة، فإن هذه الانتهاكات تمثلت في اعتداءات جسدية مباشرة على المواطنين، وهدم مساكن وتجريف أراضي، واقتلاع واتلاف مزروعات، والاستيلاء على ممتلكات، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، وإصابات جسدية، وإخطارات بهدم مساكن المواطنين، ونصب الكمائن ليلا لإرهاب المواطنين، ومنع الرعاة من دخول المراعي المجاورة لهم.



وأوضحت "البيدر" في تقريرها الشهري أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات الخليل بـواقع 34 عملية اعتداء، تليها محافظة اريحا والاغوار بـ 13 اعتداءً، ثم محافظة طوباس والاغوار الشمالية بـ12 اعتداءات،ثم المحافظات الأخرى.