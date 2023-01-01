  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

منتخبنا الوطني للكاراتيه يحقق 11 ميدالية في منافسات اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للفئات العمرية

السبت 02 سبتمبر 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا الوطني للكاراتيه يحقق 11 ميدالية في منافسات اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للفئات العمرية



القدس المحتلة / سما /

حقق منتخبنا الوطني للكاراتيه 11 ميدالية فضية وبرونزية، في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للفئات العمرية، المقامة في العاصمة الأردنية عمّان.

وتألق كل من محمد اسنينة، ومريم بشارات، وبيسان الجعبة، في تحقيق ثلاث فضيات لفلسطين في البطولة. 

وبلغت حصيلة الميداليات البرونزية 8 ميداليات، جاءت عن طريق ماريا محسن، ياسمين ثوابتة، سناء خضير، زكريا عودة، عبد الحليم مبدي، إباء سلامة، سارة خضيرة، عز الدين الشواشرة.

وتضم البطولة إلى جانب فلسطين، منتخبات: الأردن، السعودية، الإمارات، الكويت، سوريا، اليمن، العراق، عمان، لبنان، البحرين.

وعلى هامش البطولة، شاركت الحكم ضحى بشارات في دورة التحكيم الآسيوية، ونجحت في اجتياز الاختبار لتحصل على شارة التحكيم القارية.

وشارك محمد البكري، رئيس اتحاد اللعبة، في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا للكاراتيه، حيث جرى مناقشة واقع اللعبة، وآليات تطوير الاتحادات الأعضاء بجهد وتنسيق مشترك بين الجميع.

ووضع البكري المكتب التنفيذي الحاضرين بصورة رياضة الكاراتيه في فلسطين، وخطط وأهداف الاتحاد للنهوض باللعبة ونشرها وصناعة لاعبين قادرين على المنافسة قاريا ودوليا.

#منتخب الكاراتيه #الكاراتية

الأكثر قراءة اليوم

يسرائيل هيوم: ضرورة إعداد البدائل عن السلطة استعدادا لمرحلة ما بعد الرئيس عباس

التهديدات تتصاعد من حماس.. الجيش الإسرائيلي: أيلول امتحاننا الأكبر

جنرال اسرائيلي يتحدث عن “يوم القيامة” وزوال الكيان: هجومٌ إيرانيٌّ سوريٌّ عراقيٌّ ويمنيٌّ وحزب الله والمقاومة بغزّة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مكتب نتنياهو يرد على قرار بن غفير حول تقليص زيارات الأسرى

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

إيعاز إسرائيلي بعدم تنفيذ قرار بن غفير حول تقليص زيارات الأسرى

الأخبار الرئيسية

انفجار

الإعلام العبري: تهريب عبوات احترافية إلى الضفة مسألة وقت فقط

حرب

كان: إسرائيل تستعد لتصعيد في عدة ساحات

العاروري

قناة عبرية: يد صالح العاروري هي العليا ولم ننجح في تفكيك مخططه

جنرال اسرائيلي يتحدث عن “يوم القيامة” وزوال الكيان: هجومٌ إيرانيٌّ سوريٌّ عراقيٌّ ويمنيٌّ وحزب الله والمقاومة بغزّة

إيعاز إسرائيلي بعدم تنفيذ قرار بن غفير حول تقليص زيارات الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية