رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، استشهاد الشاب عبد الرحيم فايز غنّام (36 عاما)، جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في رأسه، خلال اقتحام بلدة عقابا، شمال طوباس

كما تناولت الصحف، وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين وتدمير منزل خلال اقتحام الاحتلال بلدة عقابا

وزيرة بلجيكية تتعرض لهجوم إسرائيلي بسبب تصريحاتها بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال

المتطرف "بن غفير" يقرر تقليص زيارات الأسرى والحركة الأسيرة تؤكد: "لعب بالنار ستحرق من أشعلها"

محللان إسرائيليان: كفاءات الجيش سيئة

بوتين: روسيا لا تقهر

الموت يغيب كريم العراقي.. أشهر كتاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية

قتيلان في كفر قرع ووقفة احتجاجية في الفريديس تنديدا بجرائم القتل

دول آسيا والمحيط الهادئ تسجل مستويات حرارة قياسية خلال الصيف

الرئيس يهنئ رئيس أوزباكستان بذكرى الاستقلال

الحكم على الأسير الصحفي أبو صفية بالسجن 24 شهرا

"الأيام":

بن غفير يقلص زيارات عائلات الأسرى.. الحركة الأسيرة: ترقبوا معركتنا خلال أيام

شهيد خلال اقتحام واسع لبلدة عقابا والاحتلال يقر بفشله في اعتقال "مطلوبين"

عشرات الإصابات في مواجهات الجمعة.. التصدي لاقتحام استيطاني في قريوت

نقابة الأطباء تواصل فعالياتها الاحتجاجية الأسبوع الحالي

قتيلان إثر تعرضهما لإطلاق نار في كفر قرع

إصابة 9 مواطنين بالرصاص خلال قمع قوات الاحتلال تظاهرة سلمية شرق غزة

ليبيا احتجاجات جديدة ضد التطبيع مع إسرائيل والمطالبة برحيل حكومة الدبيبة

أوكرانيا تتبنى للمرة الأولى هجوماً بمسيرات من الأراضي الروسية

روسيا تضع نظاماً صاروخياً نوويا جديدا في الخدمة

تقرير حقوقي أممي يتهم إسرائيل بانتهاك معايير القانون الدولي

الاحتلال يقمع تظاهرة في الشيخ جراح ويعتقل ٤ نشطاء

"القدس":

شهيد وإصابات خلال عدوان على بلدة عقابا

إصابات خلال تظاهرات ومسيرات بالضفة وغزة

الأسرى يعلنون النفير العام لمواجهة قرار بن غفير بتقليص عدد الزيارات

"الديمقراطيون" يدعمون إلهان عمر في مواجهة تهديدات اللوبي الإسرائيلي

مقتل تسعة جنود في هجوم شمال غرب سوريا

القنابل الانزلاقية المجنحة الروسية

اعتماد قرار عربي بدعم الاقتصاد الفلسطيني

45 ألفا يؤدون صلاتي الفجر العظيم والجمعة بالأقصى

أوكرانيا تتبنى هجوما بمسيرات من الأراضي الروسية للمرة الأولى

قتلى برصاص مجهولين بالداخل