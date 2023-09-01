ليبيا: ثورة الفالح 1969 كانت كلمة سرها “القدس”

كتبت ياسمين الشيباني:

ثورة الفاتح 1969 كانت كلمه سرها (القدس) استمرار للنضال والتحدي من اجل الامة والقضية العربيه .

وكل ماتمر علينا السنوات تثبت للجميع الفرق الشاسع بين الثورة التي قامت من اجل الانسان المحافظة علي كرامة الانسان وعزته وبين تلكالتي داست علي كرامته وجعلت منه مطيه وحياته جحيما ،أنا هنا لا اشبه ماجاء به الفبرايريون العملاء علي انها ثورة انها اكذوبه واكذوبهبحجم الناتو والتجنيد لهم من قبل الغرب تجنيد هذه الفئة الضآله لنيل من رجل جعل بلده تقود قارة جعل من ليبيا بلاد للقمم العربيه والاوربيةوالافريقية ولانهم كانوا يدركون انه لو استمر في التقدم والاصرار بالعمل الدؤوب سيدمر اقتصادهم ويجعل منهم شحاذون علي بوابات ليبياوافريقيا . التي نهبوها وجعلوا من الشعوب الافريقية يموتون غرقا في قوارب الهجرة الغير شرعيه ..

ثورة الفاتح 1969 في ليبيا والتي كانت كلمه السر فيها القدس نتذكرها ونحن نعيش ايامات مخزيه بسبب تواطىء شرذمة فبراير التيتسعي للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لارض عربيه ،، حفنة كان عرابها الصهيوني برنارد ليفي وساركوزي فلن يكون غريبا عليهم كلهذه الدناءة والخسة .

ثورة كانت القدس مفتاحها من اجل الخلاص والتحرير والتطهير لارضها .، لتواصل بعدها انتصاراتها وتدعم القضيه دون خوف ولا تردد ولاشك في ان المقاومه هي سبيل الخلاص للشعب الفلسطيني .

ثورة الفاتح التي استقبلت علي ارضها الالاف من الفلسطينيين واحسنت معاملتهم حافظت علي هويتهم علي اراضيها ،

ثورة الفاتح 69 في ليبيا كانت تؤمن بان دعم القضية الفلسطينية واجب علي كل عربي وليس منّة. منذ سنواتها الاولي اعطى معمر القذافيالقضية الفلسطينية الاولوية.

ثورة الفاتح كانت ثورة مناصرة لكل قضايا الامه وقضايا التحرر حول العالم ،

ثورة الفاتح 69 ثارت علي الملكيه المتعفنه التي كانت مجرد هيكل يمتص دماء الليبين وولائها لبريطانيا وملكتها انذاك ،، وكان الحاكم الفعليلليبيا هو المندوب السامي الانجليزي والسنوسي كان مجرد هيكل متهالك ( لا يهش ولا ينش ) مثل الكرسي الذي كان يجلس عليه . وهاهمخونه فبراير يعيدون لليبيا الي بئر الانحطاط والتبعيه والاحتلال .

ثورة الفاتح 1969حررت الليبين من العبوديه واستعباد المستعمرين الذين جثموا بقواعدهم الخمس مابين بريطانية وامريكيه وفرنسيه ،

ثورة قامت تأميم النفط وكل القطاعات الاقتصادية و ضيّقت الخناق على الشركات الأمريكية واعاد صياغة الشروط والقوانين وهذا شكّلانقلابا مدوّيا في العلاقات الليبية-الأمريكية ليبدا العداء الامريكي لليبيا والقذافي .

ثورة الفاتح 69 في ليبيا كانت ثورة علي الفقر والعوز كرمت الانسان واحترمت ادميته واعادة له حقوقه المسلوبه ،فكانت ثورة اجتماعيهاقتصاديه وتعليميه ثورة جعلت من القران شريعة المجتمع، ثورة ردت الحقوق لاصحابها وسعت جاهدة للحفاظ علي هيبة امة بأكملها .

ثورة كان شعبها خلال سنواته الاربعين مناصرا لكل ماهو عربي وافريقي شعب ردد (وين الملايين الشعب العربي ) تحكمه اليوم فئة عميلهوخائنة وجيناتهم ملوثه ليرددوا ( يالولا فزعة ساركوزي ،،، ) لتعيش ليبيا بسببهم احلك سنواتها واسوءها..

ومع كل هذا الوجع والغصة لا يسعنا الا ان نقول

رحم الزعيم العربي الليبي الثائر معمر القذافي في ذكري ثورة الفاتح العظيمة ثورة الانسان والكرامه والعزة.

كاتبة ليبية