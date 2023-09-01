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الحركة الأسيرة: ردنا على قرارات بن غفير خلال الأيام القادمة

الجمعة 01 سبتمبر 2023 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة الأسيرة: ردنا على قرارات بن غفير خلال الأيام القادمة



رام الله/سما/

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن قرارات المدعو "بن جفير" بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم هو لعب بالنار التي ستحرق من أشعلها.

وقالت الحركة بكافة فصائلها أن ردها على هذه الإجراءات سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع رايةً بيضاء.

وأضافت:" نعاهد أبناء شعبنا بأن نكون على عهدهم بنا وعلى عهد شهدائنا الأبرار جنودًا أوفياء في التصدي لهذا المحتل الغاصب، وسنقاتل هذا العدو بوحدتنا الوطنية وإرادتنا وعزيمتنا، وترقبوا الإعلان عن معركتنا وردنا خلال الأيام القادمة".

وكان وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف "ايتمار بن غفير" أصدر قرارا بمنع زيارات أهالي الأسرى إلا مرة كل شهرين.

#الحركة الاسيرة #ايتمار بن غفير

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