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القواسمي: تصريحات "بن غفير" ضد الأسرى تدلل على العقلية العنصرية الإسرائيلية

الجمعة 01 سبتمبر 2023 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: تصريحات "بن غفير" ضد الأسرى تدلل على العقلية العنصرية الإسرائيلية



رام الله/سما/

قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامه القواسمي، أن تصريحات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير ضد الأسرى البواسل، تدلل على العقلية العنصرية الفاشية في إسرائيل، وهي ترجمة مفصلة لبرنامج دموي استعماري فاشي ضد شعبنا الفلسطيني والإنسانية جمعاء.

وأكد القواسمي، اليوم الجمعة، أن الأمن لا يتحقق في المنطقة من خلال سياسات القتل، والقمع، والعنصرية، وتعميق الاحتلال ونظام الأبارتهايد، وإنما عبر إعادة حقوق شعبنا الفلسطيني كاملة غير منقوصة، والتي تتمثل بإسقاط نظام الفصل العنصري، وإنهاء احتلال إسرائيل لدولة فلسطين.

#اسامة القواسمي

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