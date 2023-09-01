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العيسوية: إقامة صلاة الجمعة عند المدخل الشرقي رفضا لإغلاق الاحتلال البوابة الحديدية

الجمعة 01 سبتمبر 2023 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
العيسوية: إقامة صلاة الجمعة عند المدخل الشرقي رفضا لإغلاق الاحتلال البوابة الحديدية



القدس المحتلة/سما/

أدى أهالي من بلدة العيسوية صلاة الجمعة عند المدخل الشرقي للقرية، رفضا لإغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي البوابة الحديدية أمام السكان وطلبة المدارس والمزارعين.

وقال عضو لجنة المتابعة محمد أبو الحمص في تصريح صحفي إن الصلاة أقيمت عند المدخل الشرقي للقرية بسبب إغلاق قوات الاحتلال البوابة الحديدية أمام السكان أمس.

وأوضح أن إغلاق البوابة يمنع السكان من الوصول إلى أراضيهم ومنازلهم وأعمالهم والطلاب إلى مدارسهم، ما يضطرهم لسلوك طرق أخرى بعيدة.

وأضاف أبو الحمص أن سلطات الاحتلال وضعت البوابة الحديدية قبل نحو 10 سنوات، إلا أن السكان تفاجأوا بإغلاقها أمس، ما يضطر المزارعين إلى الذهاب لبلدتي العيزرية وزعيم من أجل الوصول إلى أراضيهم التي تبلغ مساحاتها آلاف الدونمات.

#العيسوية

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