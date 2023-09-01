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هنية يهاتف مفتي ليبيا..

الجمعة 01 سبتمبر 2023 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف مفتي ليبيا..



الدوحة/سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الجمعة، الشيخ الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا، مشيدا بموقف دار الإفتاء الليبية وعموم الشعب الليبي الشقيق الرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

واعتبر هنية خلال الاتصال أن هذا الموقف هو امتداد لمسيرة الشهيد الشيخ عمر المختار والمقاومة الليبية التي وقفت مواقف عز وإباء في مواجهة الاستعمار وما زالت تحمله جيلاً بعد جيل.

كما أشاد هنية بموقف المفتي الثابت أمام كل محاولات اختراق جدار ليبيا الصلب من قبل الاحتلال، معتبرا أن هذا الموقف بالغ الأهمية وعميق التأثير لما يحمله الشيخ من رمزية دينية ومكانة علمية في الأوساط الرسمية وغير الرسمية.

من جانبه عبر المفتي الغرياني عن شكره وتقديره إلى هنية على هذا الاتصال، مؤكدا إجماع الشعب الليبي على القضية الفلسطينية كونها قضية دين وعقيدة، وأن نصرتها واجب شرعي لا محيد عنه، ومؤكداً شذوذ الخطوة التي قامت بها بعض الشخصيات.

وأكد أن الشعب الليبي سيواصل المسيرة جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير الأرض المقدسة من دنس الاحتلال، وأنه سيبقى حذراً متيقظاً أمام كل محاولات اختراق هذا الإجماع الوطني والسياسي.

وعبرالمفتي عن إشادته وجموع الشعب الليبي بجهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته المتصاعدة في فلسطين.

#اسماعيل هنية #ليبيا

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