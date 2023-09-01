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"أسرى الجهاد": سنكون لقرارات بن غفير بالمرصاد مهما كانت التضحيات

الجمعة 01 سبتمبر 2023 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أسرى الجهاد": سنكون لقرارات بن غفير بالمرصاد مهما كانت التضحيات



القدس المحتلة/سما/

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، أنها ستكون لقرار وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير القرار بتقليص الزيارات للأسرى بالمرصاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الجمعة: "مرة أخرى يخرج علينا بن غفير بوجهه الشيطاني ليعلن عن قراره بحرمان الحركة الأسيرة من زيارة ذويهم، وبدلاً من أن تكون كل أسبوعين مرة تصبح وفقاً للقرار كل شهرين زيارة واحدة، والغاية من هذه الخطوة العقابية أن ينسى الأسرى الفلسطينيون وجوه آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم".

وأضافت في بيانها: "️يا شعبنا العظيم وبحول الله وقوته على نحن على العهد والوعد ولن نسمح لهذا الأرعن أن يكسر إرادتنا ويسجل علينا النقاط".

و️شددت أسرى الجهاد، في القول: "سنكون له ومعنا كل مركبات الحركة الأسيرة وكل شرائح شعبنا المرابط الأبي بالمرصاد مهما كانت التضحيات".

وقرر المتطرف بن غفير تقليص كبير في زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك لزيارة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة في كل شهر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن بن غفير أصدر أوامره لما تسمى "إدارة مصلحة السجون" بتقييد عدد الزيارات للأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لمرة واحدة كل شهرين بدلاً من مرة في كل شهر، حيث سيتم البدء بتطبيق القرار ابتداءً من الأحد القادم، إذ سيطبق على 1600 أسير من مجموع 5000 أسير أمني في سجون الاحتلال.

 
 
#اسرى الجهاد

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