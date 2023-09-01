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هذا ما بحثه عبد اللهيان مع قيادات "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في بيروت..

الجمعة 01 سبتمبر 2023 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما بحثه عبد اللهيان مع قيادات "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في بيروت..



بيروت/سما/

عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اجتماعا مع قيادتي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد الوزير الإيراني، ضرورة دعم الضفة الغربية، مؤكدا لقيادتي الحركتين أنّ "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة"، وفق ما نقلته قناة "الميادين.

من جهتها، أكدت القيادات الفلسطينية في اجتماعها مع عبد اللهيان "تمسكها بخيار المقاومة خيارا استراتيجيا للشعب الفلسطيني".

وشددت على "عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية، كأولوية في هذه المرحلة".

ويأتي اللقاء في الوقت الذي تتصاعد فيه أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، واتهام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إيران بـ"دعمها".

وقال نتنياهو معقبا على العمليات المتصاعدة في الضفة: "ما يجري يتم بتوجيه خارجي، وسنحاسب القتلة ومرسليهم. نحن في ذروة هجوم إرهابي ممول ومدعوم من إيران وأتباعها"، على حد وصفه.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، الخميس، إلى بيروت في زيارة تستمر يومين، وذلك بعد زيارة إلى العاصمة السورية دمشق.

#حماس #الجهاد الاسلامي

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