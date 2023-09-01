  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد معاذ المصري في نابلس

الجمعة 01 سبتمبر 2023 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد معاذ المصري في نابلس



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عزمه هدم منزل الشهيد معاذ المصري في مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنّه "صدر قرار عن نية تدمير المنزل الذي يسكن فيه معاذ المصري، والذي نفذ مع آخر عملية إطلاق نار بتاريخ 7 أبريل 2023 عند مفرق الحمرا، قُتل فيها 3 مستوطنات".

يذكر أن الشهيد المصري نفذ مع الشهيد حسن قطناني عملية الأغوار خلال شهر رمضان التي قتلت فيها ثلاث مستوطنات، وجاءت ردا على اعتداء الاحتلال على المرابطات بالمسجد الأقصى.

واستشهد المصري وقطاني بعد محاصرة منزل تحصنوا بداخله بالبلدة القديمة بنابلس في 2 مايو/ أيار الماضي والاشتباك معهما بالإضافة لاستشهد صاحب المنزل إبراهيم جبرين.

#الشهيد معاذ المصري

الأكثر قراءة اليوم

"القاهرة خلفك".. إسرائيلي يدخل عاصمة مصر الجديدة ويشبه خطوات السيسي بتحركات"بن سلمان"

المالية : اسعار المحروقات في فلسطين لشهر أيلول

صور : صديق "القذافي" الوحيد والأخير!

يديعوت تكشف تاريخ الاتصالات السرية بين إسرائيل وليبيا

مجلس الأمن القومي الاسرائيلي يحذر من عمليات اختطاف قد تنفذها حماس والجهاد في الخارج

تحسبا من تصعيد قادم ..الاحتلال يحصّن مناطق جديدة بغلاف غزة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-01_14-09-38

هآرتس: كفاءة "الجيش" في وضع أخطر من المعلن.. الضرر سيصبح ملموساً قريباً

photo_2023-09-01_13-51-47

"لوفيغارو": العنف يوشك على فرض قانونه في كل مكان بالضفة الغربية

64f17e5742360408950ed585

كتاب: خلال حرب غزة 2021 بايدن طلب "خنق" نتنياهو بالحب

F43OgyhW4AAA5aN

هجوم إسرائيلي على وزيرة بلجيكية تحدثت عن محو الاحتلال قرى فلسطينية بالكامل

64f06f3b4c59b7711c4a26d2

"القاهرة خلفك".. إسرائيلي يدخل عاصمة مصر الجديدة ويشبه خطوات السيسي بتحركات"بن سلمان"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية