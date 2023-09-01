الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد معاذ المصري في نابلس

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عزمه هدم منزل الشهيد معاذ المصري في مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنّه "صدر قرار عن نية تدمير المنزل الذي يسكن فيه معاذ المصري، والذي نفذ مع آخر عملية إطلاق نار بتاريخ 7 أبريل 2023 عند مفرق الحمرا، قُتل فيها 3 مستوطنات".

يذكر أن الشهيد المصري نفذ مع الشهيد حسن قطناني عملية الأغوار خلال شهر رمضان التي قتلت فيها ثلاث مستوطنات، وجاءت ردا على اعتداء الاحتلال على المرابطات بالمسجد الأقصى.

واستشهد المصري وقطاني بعد محاصرة منزل تحصنوا بداخله بالبلدة القديمة بنابلس في 2 مايو/ أيار الماضي والاشتباك معهما بالإضافة لاستشهد صاحب المنزل إبراهيم جبرين.