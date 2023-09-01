"حماس" تدين قرار بن غفير تقليص زيارات عوائل الأسرى

غزة/سما/

أصدرت حركة حماس صحفيًا اليوم الجمعة حول قرار وزير الحكومة الإسرائيلية ايتمار بن غفير، بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت الحركة هذا القرار جريمة جديدة تُظهر سادية الاحتلال والتطرف الذي يمثله وزير الحكومة بن غفير.

ووصفت الحركة الإرهابي بن غفير بأنه محمل بالعُقَد النفسية وساعٍ لإشباع ذاته المنتفخة لإرضاء جمهوره من المتطرفين والفاشيين عبر التنكيل بالأسرى الفلسطينيين العزّل وحرمانهم من حقوقهم المكفولة دوليًا ووفقًا للأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت حركة حماس أن هذا السلوك الفاشي الموجه ضد الأسرى الفلسطينيين لن يثنيهم عن مواصلة صمودهم ومقاومتهم الحرة.

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات ستزيد من التصعيد والمقاومة الصلبة، وأن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق حريتهم وتحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي رغم محاولاته الفاشلة لقمع إرادتهم.