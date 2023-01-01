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45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الجمعة 01 سبتمبر 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك



القدس المحتلة/سما/

 أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

واكتظت ساحات المسجد وباحاته بالمصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام الـ1948.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.

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#المسجد الاقصى المبارك

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