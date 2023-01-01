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فتوح: العدوان على عقابا واغتيال الشاب غنّام دليل على مضي حكومة الاحتلال ببرنامجها الإرهابي

الجمعة 01 سبتمبر 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: العدوان على عقابا واغتيال الشاب غنّام دليل على مضي حكومة الاحتلال ببرنامجها الإرهابي



رام الله/سما/

 قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن عدوان جيش الاحتلال الفاشي على بلدة عقابا في طوباس صباح اليوم الجمعة واغتيال المواطن عبد الرحيم غنّام، دليل على إمعان حكومة نتنياهو الفاشية بالمضي قدما ببرنامجها الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف فتوح، في بيان، أن استخدام المدنيين من نساء وأطفال كدروع بشرية، وترويعهم وإطلاق قذائف صاروخية، وهدم المنازل، يعبر عن مدى الفاشية والإجرام لدى عناصر عصابات جيش الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية التي أمعنت بالقتل وممارسة أبشع أنواع الجرائم، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومواقف المجتمع الدولي.

#روحي فتوح

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