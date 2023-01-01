رام الله/سما/

تصدر تصاعد عمليات الاقتحام والاعتقالات والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والردود الفلسطينية على هذه الممارسات، عناوين الصحف الفلسطينية الرئيسية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين.

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد مواطن من مخيم دير عمار ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين غرب رام الله.. والمتطرف سموتريتش يتوعد

- اقتحام بيت عزاء الشهيد الزعانين في بيت حنينا وإخطارات بهدم تسعة منازل في حي البستان بالقدس واستيلاء على جرافتين في قراوة بني حسان وبديا

- تشييع جثمان الشهيد عايد القني في كفر قليل وجرحى خلال اقتحام نابلس وإصابة ضابط احتلال و3 جنود

- الاحتلال يستولي على كتب مدرسية في القدس و"التربية" تستنكر

- الرئاسة: شعبنا وقيادته لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام الجرائم الإسرائيلية

- الرئيس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

- الحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد وغرامة 1.5 مليون شيكل

- 70 أسيرا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية

- دعم حكومي إضافي لتخفيض الارتفاع في أسعار المحروقات

- سلطة النقد تحذر من التعامل مع ما يسمى "بنك الوقف الفلسطيني" في غزة

- 12 برلمانيا في تكساس يحثون البيت الأبيض على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها في الضفة الغربية

- صندوق إقراض الطلبة يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

- مصرع مواطن بحادث سير جنوب الخليل وإغلاق حديقة شمال رام الله نتيجة وفاة فتاة بداخلها

* "الأيام":

- وإصابة جنديين آخرين وثلاثة مستوطنين . مقتل جندي إسرائيلي في عملية دهس عند حاجز غرب رام الله واستشهاد المنفذ

- إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر تفجير العبوة في نابلس

- إخطارات بهدم تسعة منازل في القدس وإلحاق أضرار بمنزل ومحال في الزبابدة

- كفر قليل: تشييع جثمان الشهيد عايد القني

- الاحتلال يستولي على كتب مدرسية فلسطينية في القدس

- نتنياهو يجري تقييما للوضع الأمني

- غزة: معارضة فصائلية وشعبية واسعة لقرار "حماس" استئناف مسيرات العودة

- الدبيبة: نرفض "تماما" أي فكرة للتطبيع مع اسرائيل

- الكويت تتعاقد مع 531 معلما ومعلمة من فلسطين

- صحافي إسرائيلي يشكك بدفن النبي يوسف في نابلس ويدعو للكف عن اقتحامها

- أسعار المحروقات ترتفع رغم الدعم الحكومي

- انتحار أب لطفلين في خان يونس

- واشنطن تبحث إمكانية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

* "القدس"

- شهيد ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 في عملية دهس غرب رام الله

- تشييع الشهيد القني في نابلس

- إخطارات في سلوان والاستيلاء على جرافتين غرب سلفيت

- تقرير عبري: "العبوات الناسفة" السلاح الرئيسي الذي يهدد جيش الاحتلال في الضفة

- الكنيست يبحث اليوم شرعنة جميع البؤر الاستيطانية

- افتتاح المقطع الرئيس من شارع التفافي استيطاني حول حوارة خلال شهرين

- الحكم على الأسير أحمد قنبع بالسجن المؤبد

- قلق أميركي من ارتفاع وتيرة العنف في الضفة

- تحذير الإسرائيليين من السفر لدول عديدة