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أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

الجمعة 01 سبتمبر 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام



رام الله/سما/

 يواصل أربعة معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة إداريين.

والمعتقلون المضربون، هم: كايد الفسفوس من دورا بالخليل، وسلطان خلوف من برقين قرب جنين، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 30 يوما، وعبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا مضرب منذ 23 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري.

كما يواصل المعتقل ماهر الأخرس إضرابه منذ 10 أيام، رفضا لاعتقاله.

وذكر نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق المضربين عن الطعام، وتحتجزهم في ظروف قاسية داخل الزنازين، وتضغط عليهم نفسيًا وجسديًا، في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.

وأضاف أن الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام تتفاقم فعليًا مع مرور الوقت، مع الإشارة إلى أن ثلاثة من المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة سابقًا، أثرت فعليًا في أوضاعهم الصحية.

يشار إلى أنه منذ عام 2011، تجاوزت عدد الإضرابات الفردية 440 إضرابا، جلها ضد الاعتقال الإداري.

يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

#الاسرى الفلسطينيين

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