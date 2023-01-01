استطلاع: 70% من الإسرائيليين غير راضين من جهاز التعليم

القدس المحتلة / سما /

قال 70% من الإسرائيليين إنهم غير راضين من جهاز التعليم، وفق استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة. ويتبين من الاستطلاع أن 34% من حريديين راضين من جهاز التعليم و57% منهم غير راضين، بينما نسبة غير الراضين من جهاز التعليم بين اليهود العلمانيين هي 74%.

ويوجد فرق كبير بين مواقف ناخبي أحزاب الائتلاف، الذي قال 31% منهم إنهم راضون، و62% إنهم غير راضين، وبين ناخبي أحزاب المعارضة، الذين قال 84% منهم إنهم غير راضين من جهاز التعليم و11% فقط قالوا إنهم راضون.

وأفاد 72% من ذوي طلاب المدارس بأنهم قلقون من تدريس أولادهم مضامين لا تتلاءم مع قيمهم وأفكارهم، وذلك على خلفية الانقلاب القضائي الذي تسعى الحكومة الحالية إلى تنفيذه. ويتبين أن 81% من العلمانيين عبروا عن قلقهم حيال هذه الناحية مقابل 47% من المتدينين.

وفيما يتعلق بالخريطة السياسية وتوازن القوى الحزبية في إسرائيل، أظهر الاستطلاع تزايد قوة حزبي المعارضة، "المعسكر الوطني" و"ييش عتيد"، بمقعد لكل منهما، وأن أحزاب المعارضة مجتمعة سيتحصل على 67 مقعدا في الكنيست لو جرت الانتخابات الآن، مقابل 53 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحالي.

وستكون توزيعة المقاعد في الكنيست لو جرت الانتخابات الآن كالتالي:

"المعسكر الوطني" 31 مقعدا؛ الليكود 27 مقعدا؛ "ييش عتيد" 17 مقعدا؛ شاس 10 مقاعد؛ "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد؛ الصهيونية الدينية 5 مقاعد؛ الجبهة – العربية للتغيير 5 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد؛ القائمة الموحدة 5 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" 4 مقاعد؛ ميرتس 4 مقاعد.

وحصل حزب التجمع على 2.4% من الأصوات، وحزب العمل على 2.1% من الأصوات، ما يعني أنهما لم يتجاوزا نسبة الحسم.