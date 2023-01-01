فارس: قرار بن غفير سلوك انتقامي عنصري

رام الله / سما /

أدن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي الفاشي (بن غفير) المتمثل بتقليص زيارات الأسرى لعائلاتهم في إطار سلوك انتقامي عنصري يريد من خلاله إيقاع الأذى بالأسرى، وعائلاتهم والمساس بحقوقهم الأساسية، وبشكل يتعارض حتّى مع القوانين والأنظمة الإسرائيلية، وليس فقط القانون الدولي.



وأضاف فارس في تصريح صحفي له: إن (بن غفير) يبادر وبشكل محموم إلى اتخاذ إجراءات قهرية بدون مبررات، ويحوّل بذلك شروط حياة الأسرى إلى قضية صراع سياسي وتحدٍ لإرادة الشعب الفلسطيني وقواه الحية، وهو يعلم تمام العلم أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم له ولحكومته ولن يترك الأسرى وحيدون في معركة الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم.



وتابع فارس: إن مواصلة استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات، مؤكدا على أن فصائله وقواه ومؤسساته ستكون موحده داخل المعتقلات الإسرائيلية وخارجها، خلف قضية الأسرى وأنه بوحدته سوف يهزم، ويسحق هذا المنهج الفاشي الخطير الذي يقوده (بن غفير)، والذي يتصرف من واقع إحساسه بالفشل والإحباط، وعدم قدرته على تنفيذ الوعود التي كان يتشدق بها خلال الحملة الانتخابية.



وأكد فارس على أن الأيام والشهور القادمة ستثبت أن (بن غفير) يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك خطرا على أمن إسرائيل نفسها.