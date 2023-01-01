  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تمهيدا للإعفاء من التأشيرة الأميركية : إسرائيل تصادق على تعاون جنائي

الجمعة 01 سبتمبر 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تمهيدا للإعفاء من التأشيرة الأميركية : إسرائيل تصادق على تعاون جنائي



القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الإسرائيلي، من خلال استفتاء هاتفي لوزرائها، مساء أمس الخميس، على اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بـ"زيادة التعاون بين الدولتين من أجل منع جرائم خطيرة، وبضمنها الإرهاب ومحاربته"، بهدف إعفاء المواطنين من إسرائيل من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

ويقضي الاتفاق بتبادل المعلومات الجنائية والبيومترية بين السلطات في الدولتين. وهذا الاتفاق هو من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة كي تعفي المواطنين من إسرائيل من تأشيرة الدخول الأميركية.

والمطلب الأميركي بإتاحة المعلومات الجنائية والبيومترية في إسرائيل هو مطلب ليس بالإمكان التنازل عنه من أجل ضم إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية.

وتأتي مصادقة الحكومة الإسرائيلية على هذا الاتفاق استمرارا لسن قانون في هذا الموضوع في الكنيست، في تموز/يوليو الماضي.

وتعيين على إسرائيل إنهاء المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بضمها إلى الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية حتى منتصف أيلول/سبتمبر الحالي، كي تستوفي الجدول الزمني الأميركي بهذا الخصوص، إذ يتوقع عن تعلن الولايات المتحدة عن قرارها بإعفاء المواطنين من إسرائيل من التأشيرة بحلول نهاية الشهر الحالي.

وكان حزب الليكود الحاكم اليوم قد ادعى خلال ولاية الحكومة السابقة أن التشريعات المتعلقة بالإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية من شأنها أن تستهدف خصوصية المواطنين في إسرائيل، ولذلك عارض الليكود هذه التشريعات عشية الانتخابات العامة الإسرائيلية الأخيرة.

ويتوقع مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أنه بحلول نهاية أيلول/سبتمبر ستبلغ وزارة الخارجية الأميركية وزارة الأمن الداخلي الأميركية بأن إسرائيل تستوفي شروط الانضمام إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

غزة : انتحار شاب في خانيونس

سلطة النقد تحذر الجمهور من التعامل مع ما يسمى بـ "بنك الوقف الفلسطيني" بغزة

المالية : اسعار المحروقات في فلسطين لشهر أيلول

يديعوت تكشف تاريخ الاتصالات السرية بين إسرائيل وليبيا

مجلس الأمن القومي الاسرائيلي يحذر من عمليات اختطاف قد تنفذها حماس والجهاد في الخارج

تحسبا من تصعيد قادم ..الاحتلال يحصّن مناطق جديدة بغلاف غزة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في طوباس

بن غفير يوعز بتقييد زيارات عائلات الأسرى لمرة كل شهرين

حماس والجهاد : لا تراجع عن العمليات بالضفة وسنعمل على تصعيدها

مصادر عبرية : منفذ عملية بيت سيرا تعرض للاعتداء من جنود الاحتلال قبل ايام فانتقم!

العالم الهولندي الشهير يتوقع الأسوأ : زلزال مدمر خلال 24 ساعة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية