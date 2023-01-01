استشهاد شاب برصاص الاحتلال في طوباس

رام الله / سما /

استشهد مواطن، صباح الجمعة، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس.

وبحسب وزارة الصحة، فإن المواطن عبد الرحيم فايز غنام (36 عامًا) استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس.

وكان 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وخلال العملية، احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب الذي حاصرته في منزل عند المدخل الغربي لبلدة عقابا، أحمد وليد أبو عرة، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وأفرجت تلك القوات عن أفراد العائلة عند انسحابها من البلدة.

واعتقلت تلك القوات، عبد الرازق قاسم محمد ابو عرة 51 عامًا، ونجله بكر عبد الرازق قاسم ابو عرة 30 عامًا، ومحمد وليد أحمد ابو عرة 40 عامًا.