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محاصرة منزل .. إصابة 3 شبان خلال اقتحام الاحتلال بلدة عقابا

الجمعة 01 سبتمبر 2023 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محاصرة منزل .. إصابة 3 شبان خلال اقتحام الاحتلال بلدة عقابا



رام الله / سما /

 أصيب، الجمعة، ثلاثة شبان أحدهما بالرصاص الحي، وآخران بالراص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب المحاصر في منزل عند المدخل الغربي لبلدة عقابا، أحمد وليد أبو عرة، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال احتجز كلا من وليد أبو عرة، وزوجته، ونجلهما محمد.

وكانت قوات الاحتلال منعت لطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم الجمعة، بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس، إن قوات الاحتلال تحاصر منذ أكثر من ساعة، منزل المواطن عبد الرازق أبو عرة.

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