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هنية يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الجمعة 01 سبتمبر 2023 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي



غزة/ سما /

أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالاً هاتفياً مساء الخميس، مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حيث بحثا التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وعبر رئيس حركة حماس عن تقديره العالي والشعب الفلسطيني ومقاومته لليبيا بكل مكوناتها ومستوياتها من هذه المحطة التي حاول فيها الاحتلال اختراق الموقف الليبي الرافض للتطبيع، مشيراً إلى أن شعبنا تلقى هذا الموقف بمزيد من الفخر والاعتزاز، خاصة تميز الموقف الليبي رسمياً وشعبياً في ظل رياح التغيير السلبية التي هبت على بعض العواصم العربية بشان التطبيع مع العدو.

وبين إسماعيل هنية بأن هذا الموقف يمثل إسناداً قويا للشعب الفلسطيني في مواجهة الحكومة الفاشية لدى الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى ضرب ركائز القضية الفلسطينية.

وقد عبر الرئيس الليبي عن موقف ليبيا الثابت وغير القابل للإزاحات من القضية الفلسطينية والتطبيع وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ليبيا لن تتجاوز الخطوط الحمر في علاقتها بفلسطين وفي نظرتها للاحتلال الإسرائيلي، واستذكر زيارته السابقة إلى قطاع غزة قبل نحو عشرة أعوام وانطباعاته التي ترسخت لديه، خاصة حينما سار في شارع عمر المختار، حيث إن الرئيس ينتمي إلى قبيلة المختار.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي ثبات السياسة الخارجية لليبيا تجاه القضية، وأن من يتجاوز ذلك لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية.

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