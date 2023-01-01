اصابتان بالرصاص.. الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية بيت سيرا

رام الله / سما /

أصيب شابان، فجر الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مخيم دير عمار قرب رام الله.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان، وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص نقلا للعلاج في أحد المستشفيات.

واقتحمت تلك القوات منزل عائلة الشهيد داود درس منفذ عملية الدهس قرب حاجز بيت سيرا غربي رام الله، أمس، ما أدى لمقتل جندي إسرائيلي وإصابة ٤ آخرين بجروح متفاوتة.

وقامت قوة هندسية بأخذ قياسات المنزل في خطوة تهدف لإعلان اعتزام الاحتلال هدمه لاحقا.