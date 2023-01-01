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الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

الجمعة 01 سبتمبر 2023 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد السبت فيكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

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