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المالية : اسعار المحروقات في فلسطين لشهر أيلول

الخميس 31 أغسطس 2023 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية : اسعار المحروقات في فلسطين لشهر أيلول



رام الله/سما/

قررت وزارة المالية زيادة دعم اسعار المحروقات لشهر ايلول ،لتقليل الزيادة على أسعار المحروقات والغاز في ظل ارتفاع اسعار النفط عالمياً وانخفاض الشيقل امام الدولار.

حيث زادت تسعيرة السولار 20 أغورة للتر الواحد عن الشهر الماضي علماً أن لتر السولار لدى الجانب الإسرائيلي ارتفع إلى 40 أغورة.

وبالتالي ارتفع دعم المحروقات لشهر ايلول "سبتمبر "إلى 110 ملايين شيقل في حين بلغ 85 مليون شيقل في شهر آب من العام الجاري .

يذكر بان الدعم الحكومي لاسعار الوقود كلف الخزينة العامة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 435 مليون شيكل.

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