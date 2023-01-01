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مصادر عبرية : منفذ عملية بيت سيرا تعرض للاعتداء من جنود الاحتلال قبل ايام فانتقم!

الخميس 31 أغسطس 2023 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر عبرية : منفذ عملية بيت سيرا تعرض للاعتداء من جنود الاحتلال قبل ايام فانتقم!



القدس المحتلة/سما/

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تفاصيل جديدة من التحقيق في عملية الدهس التي وقعت اليوم عند حاجز "مكابيم" الإسرائيلي غرب مدينة رام الله .

وقالت الإذاعة، إن "منفذ العملية تعرض قبل نحو أسبوعين لمضايقات واعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي على حاجز "حشمونائيم" الذي يبعد حوالي سبع كيلومترات عن حاجز مكابيم".

وأضافت أنه "منذ ذلك الحين، استمر المنفذ بالمرور على الحاجز كعادته وهو في طريقه إلى عمله، بغرض جمع المعلومات، حيث كان يعمل في مجال البناء في منطقة "جان يفنه" وسط إسرائيل".

وأكدت ان المسؤولين يبحثون في التحقيق عن كيفية حصول المنفذ على نفس الشاحنة لغرض تنفيذ العملية.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة 5 آخرين بجراح بين المتوسطة والخطيرة في عملية دهس، بالقرب من حاجز مكابيم (بيت سيرا)، غرب محافظة رام الله .

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، انها تبلغت رسمياً من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد المواطن داود عبد الرازق درس برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بيت سيرا قضاء محافظة رام الله والبيرة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن مصابي عملية الدهس بالقرب من حاجز مكابيم هم جنود من الجيش الإسرائيلي.

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