  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

إيلون ماسك يعلن عن إتاحة إجراء مكالمات صوت وفيديو على منصّة "إكس"

الخميس 31 أغسطس 2023 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيلون ماسك يعلن عن إتاحة إجراء مكالمات صوت وفيديو على منصّة "إكس"



وكالات / سما/

أعلن مالك شبكة "إكس" (تويتر سابقًا)، إيلون ماسك، اليوم الخميس، عن إتاحة إجراء مكالمات صوتيّة ومرئيّة عبر المنصّة.

وكتب إيلون ماسك في منشور على المنصّة أنّ "المكالمات الصوتيّة والمرئيّة آتية إلى إكس"، لكنّه لم يشر إلى موعد إطلاق هاتين الوظيفتين الجديدتين.

وأوضح أنّهما ستكونان متوافرتين على الأجهزة العاملة بـأنظمة "أندرويد" و"آي أو إس"، إضافة إلى أجهزة "ماك" والكمبيوتر الشخصيّ (بي سي)، ولا يحتاج استخدامها إلى رقم هاتف. ووصف "إكس" بأنّها "دليل الهاتف العالميّ".

وأعلن ماسك والمديرة العامّة الجديدة للمنصّة ليندا ياكارينو في تمّوز/يوليو الفائت تغيير اسم "تويتر" إلى "إكس"، مؤكّدين أنّ الشبكة ستصبح تطبيقًا شاملًا متنوّع الأغراض مستوحى من منصّة "وي تشات" في الصين، تتيح لمستخدميها التواصل الاجتماعيّ وإدارة شؤونهم الماليّة في آن واحد.

وحصلت ذراع "إكس" للمدفوعات "تويتر بايمنتس" الاثنين من سلطات ولاية رود آيلاند الأميركيّة على ترخيص "مهمّ" يجيز إرسال عملات، ما يخوّلها "المشاركة في الأنشطة المتعلّقة بالعملات المشفّرة" كالتداول والمحافظ والمدفوعات، على ما أفاد هذا الأسبوع موقع "كوين واير" المتخصّص في العملات المشفّرة.

وأوضح الموقع أنّ هذا الترخيص يمكن "إكس" من "تخزين الأصول الرقميّة ونقلها وتسهيل تبادلها بشكل آمن نيابة عن مستخدميها".

ومنذ أن اشترى ماسك "تويتر" في تشرين الأوّل/أكتوبر الفائت، تراجع النشاط الإعلانيّ للمنصّة، إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها بسبب أسلوب إدارته وعمليّات الصرف الجماعيّ للموظّفين المعنيّين بالإشراف على المحتوى.

وردّ الملياردير على ذلك باعتماد نهج جديد يتمثّل في توسيع قاعدة الاشتراكات لقاء رسم ماليّ.

وقابل عدد كبير من المستخدمين والمعلنين بردّ فعل سلبيّ فرض الموقع الرسوم الجديدة على الخدمات الّتي كانت مجّانيّة سابقًا، فضلًا عن التغييرات في الإشراف على المحتوى وعودة الحسابات اليمينيّة المتطرّفة الّتي كانت حظرت سابقًا. كذلك ألغى ماسك شعار "تويتر" الشهير، مستعيضًا عن الطائر الأزرق بحرف "إكس" أبيض.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة إسرائيلية: السعوديون والفلسطينييون صاغوا موقفين: "أمثل".. و"واقعي" يشمل 14 نقطة

السعودية.. تفاعل كبير مع أول فيديو لمجموعة من الإسرائيليين في مطار جدة

إصابة 3 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة في نابلس (فيديو)

موقع عبري: السلطة الفلسطينية تقدم قائمة من المطالب للرياض

بالفيديو: الاحتلال يعدم فتى بزعم طعنه مستوطن بالقدس المحتلة

عرين الأسود تنعي أحد "خيرة جنودها المجهولين"

الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال سمير بكري "بعد أشهر من المطاردة"

الأخبار الرئيسية

مجلس الأمن القومي الاسرائيلي يحذر من عمليات اختطاف قد تنفذها حماس والجهاد في الخارج

ليبرمان: العامل المشترك بين كل الهجمات هي حماس في غزة

غزة : انتحار شاب في خانيونس

الشهيد داود درس-47ef84f2-b54b-42c8-b496-78d6076b8224

استشهاد فلسطيني ومقتل جندي اسرائيلي وإصابة 3 آخرين بعملية دهس قرب رام الله

لهذا السبب كشف نتنياهو لقاء المنقوش.. واشنطن فشلت بعقد منتدى النقب بأكتوبر والأردن يصر على المقاطعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية