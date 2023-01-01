  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة والنيابة العامة تغلقان حديقة في رام الله نتيجة وفاة فتاة بداخلها

الخميس 31 أغسطس 2023 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والنيابة العامة تغلقان حديقة في رام الله نتيجة وفاة فتاة بداخلها



رام الله/ سما/

 أغلقت الشرطة والنيابة العامة، إحدى الحدائق شمال مدينة رام الله، نتيجة وفاة فتاة (18 عاما) إثر سقوطها عن "تركترون كهربائي"، أثناء اللعب داخلها في 29 آب/ أغسطس الجاري.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان، إن الفتاة وصلت إلى المستشفى في حالة فقدان للوعي نتيجة الإصابة الخطيرة، أدخلت إثرها إلى قسم العناية المكثفة، حيث أعلن الأطباء عن وفاتها أمس.

وأوضح ارزيقات أنه سيتم إحالة صاحب الحديقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، كون الحديقة مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة، ولعدم حصوله على التراخيص اللازمة، مناشدا المواطنين والأهالي كافة ضرورة التأكد دائما من شروط السلامة في الحدائق والمتنزهات، والإبلاغ فورا عن أي حالة تخالف شروط السلامة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة إسرائيلية: السعوديون والفلسطينييون صاغوا موقفين: "أمثل".. و"واقعي" يشمل 14 نقطة

السعودية.. تفاعل كبير مع أول فيديو لمجموعة من الإسرائيليين في مطار جدة

إصابة 3 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة في نابلس (فيديو)

موقع عبري: السلطة الفلسطينية تقدم قائمة من المطالب للرياض

بالفيديو: الاحتلال يعدم فتى بزعم طعنه مستوطن بالقدس المحتلة

عرين الأسود تنعي أحد "خيرة جنودها المجهولين"

الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال سمير بكري "بعد أشهر من المطاردة"

الأخبار الرئيسية

مجلس الأمن القومي الاسرائيلي يحذر من عمليات اختطاف قد تنفذها حماس والجهاد في الخارج

ليبرمان: العامل المشترك بين كل الهجمات هي حماس في غزة

غزة : انتحار شاب في خانيونس

الشهيد داود درس-47ef84f2-b54b-42c8-b496-78d6076b8224

استشهاد فلسطيني ومقتل جندي اسرائيلي وإصابة 3 آخرين بعملية دهس قرب رام الله

لهذا السبب كشف نتنياهو لقاء المنقوش.. واشنطن فشلت بعقد منتدى النقب بأكتوبر والأردن يصر على المقاطعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية