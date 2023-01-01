مجلس الأمن القومي الاسرائيلي يحذر من عمليات اختطاف قد تنفذها حماس والجهاد في الخارج

القدس المحتلة/ سما/

قالت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية اليوم الخميس، إن مجلس الأمن القومي حذر من محاولات لحركتي حماس والجهاد الإسلامي لاختطاف إسرائيليين خارج البلاد خلال الأعياد.

ونقلت الصحيفة عن مجلس الأمن القومي قوله :" نحذر من السفر خلاقل فترة الأعياد ، حيث أن هناك احتمالات لقيام حماس والجهاد الإسلامي بمحاولة اختطاف إسرائيليين أو يهود خارج حدود إسرائيل ، بسبب الجمود في قضية الأسرى والمفقودين".

وحذر المجلس كذلك من زيادة التهديد ( الإرهابي) المحتمل في السويد والدنمارك ، بسبب حوادث حرق القرآن الكريم في البلدين.

وأوضحت يديعوت أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حذر من ارتفاع احتمال وجود نشاط إيراني في جورجيا وتركيا.