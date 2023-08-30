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ليبرمان: العامل المشترك بين كل الهجمات هي حماس في غزة

الخميس 31 أغسطس 2023 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: العامل المشترك بين كل الهجمات هي حماس في غزة



القدس المحتلة / سما /

اتهم وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان حركة حماس في قطاع غزة بالوقوف خلف كل الهجمات ضد المصالح الإسرائيلية في الضفة والقدس.

وقال ليبرمان، إن القاسم المشترك بين كل الأحداث في الضفة الغربية والقدس والهجمات المميتة هو حركة حماس، التي تتمركز في قطاع غزة، وتتمتع بالحصانة من الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف، إن حماس تحرض السكان الفلسطينيين على قتل اليهود وتبارك مرارا وتكرارا الهجمات.

وتابع، "من أجل وقف موجة العمليات واستعادة الشعور بالأمن لدى مواطني إسرائيل، يجب علينا أولا العودة إلى الاغتيالات والتوقف فورا عن تحويل الأموال إلى قطاع غزة، ويجب ألا تستمر الهزيمة والاستسلام للعمليات".

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