غزة: الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المصغرة يختم بطولة كأس "القدس لنا"

غزة / سما /

اختمت بطولة كأس "القدس لنا" التي نظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المصغرة في المحافظات الجنوبية ، تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس , وتحت إشراف الدكتور أحمد ابو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين ، وذلك على أرض نادي غزة الرياضي بالسودانية.

وشهدت البطولة والتي حضرها جمهور واسع من عشاق كرة القدم تنافسًا قويًا بين الفرق المشاركة، و استطاع نادي القرارة الرياضي التتويج باللقب بعد فوزه على نادي بيت لاهيا بنتيجة 4-3.

وفي كلمتة نيابة عن الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أعرب ماجد الطهراوي مدير المخيمات في شمال محافظة غزة عن تقديره للجهود المبذولة من الأشخاص والجهات التي ساهمت في انجاح هذا الحدث الرياضي المهم.

وتطرق الطهراوي لدور الشباب كمستقبل وأمل الوطن، مشيرًا إلى أهمية توجيه طاقاتهم نحو النجاح والتميز في مختلف المجالات، بدءًا من الرياضة التي تلعب دورًا حيويًا في تطوير القدرات البدنية والنفسية والأخلاقية.

وأكد الطهراوي حرص الدكتور أبو هولي و اهتمامه بتطوير منشآت الرياضة والشباب، مشيرا إلى دوره في إنشاء صالة رياضية في نادي خدمات المغازي ، وكذلك دعم جميع اندية مراكز الخدمات في المخيمات اللجوء الفلسطينية ،



وقال "ونحن الآن نحتفل في هذه البطولة يتم تشييد الصالة الرياضية لنادي خدمات المغازي بمواصفات دولية ".

واضاف أن الرياضة الفلسطينية في عهد السلطة الوطنية قطعت شوطا هاما نحو المأسسة والتطور من خلال انتظام المسابقات، وإقامة المنشآت الرياضة وتأهيل بنيتها التحتية وتوسيع مرافقها، ومواصلة تطوير الكوادر الرياضية والالتزام بالقوانين والمعايير الدولية ،

وعبر الطهرواي عن اعتزاز وفخر الدكتور ابو هولي من الإنجازات الرياضية الهامة التي حققتها فلسطين مؤخرا في المحافل الدولية خاصة في الجزائر الشقيقة ودولة البحرين وحصول لاعبينا على الميداليات الذهبية والذي يثبت للعالم قدرة شعبنا على الإنجاز والتميز وحصد النجاحات.

وتقدم الطهرواي بالتهاني لنادي القرارة وجميع الفرق المشاركة في هذه البطولة على هذه الإنجازات المميزة، متطلعين لمزيد من التطور والنجاح في المستقبل ، ومقدما الشكر لجميع الأطقم التنظيمية والحكام والفرق المشاركة على جهودهم في تحقيق نجاح هذه الفعالية الرياضية.

وبدوره أكد د اسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الاولمبية على أن التزام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المصغرة بدعم الشباب وتطوير المواهب، وتطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات لبناء مستقبل أفضل لفلسطين.

وشدد د. المجدلاوي على الدور الكبير الذي يقوم به د. ابو هولي في رعايته للبطولة واهتمامه لتشجيع الرياضة وتعزيز دور الشباب في مجالات كثيرة ومتعددة.

أما الاستاذ اياد ابو ظاهر نائب رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم المصغرة فأعرب عن سعادته لنجاح البطولة ، مقدما التهاني للفريق الفائز ، ومقدما الشكر للدكتور ابو هولي في رعايته للانشطة الرياضة.

وفي ختام البطولة وفي جو حماسي تم تسليم الكاس والميداليات للفرق الفائزة والمشاركة في البطولة.