تامر أمين يهاجم أحمد سعد بعد طلاقه علياء بسيوني: خناقاتك الزوجية أكتر من أغنياتك

وكالات / سما /

علق الإعلامي تامر أمين على إعلان علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد طلاقها منه رسميًا عبر استوري حسابها على موقع «انستجرام».

وانتقد أمين خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أحمد سعد قائلًا: «إيه آخرتها معاك، وبعدين معاك يا أحمد، أحمد سعد طلق للمرة الرابعة، وخناقات أحمد سعد الزوجية أكتر من أغنياته، يعني ما بين أغنية وأغنية في يا جواز يا طلاق يا خناقة».

وأضاف: «عايز أحمد سعد يهدى شوية في موضوع الجوازات والطلاقات، واحدة واحدة، إنت لسه صغير وفرمت أربعة، هي فورة، بالراحة اهدي شوية، خصوصًا إني توقعت إنه هيحافظ على علياء بالذات، لأنها كانت وش الخير عليه أوي».

وتابع «أمين»: «من ساعة أحمد سعد ما اتجوز علياء، وهو يكح في أغنية تنجح، ربنا كان صارف له رزق إن كل أغنية يطلعها آخر سنتين تكسر الدنيا، فحد يبقى معاه واحدة وشها حلو كده ويطلقها».