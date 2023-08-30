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كريم عبد العزيز عن فيلم "الفرعون الأخير": عمل عن الفراعنة بإنتاج ضخم

الخميس 31 أغسطس 2023 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريم عبد العزيز عن فيلم "الفرعون الأخير": عمل عن الفراعنة بإنتاج ضخم



وكالات / سما /

تحدث النجم كريم عبد العزيز عن فيلمه "الفرعون الأخير"، الذي أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة (ميديا هب - سعدي جوهر)، التحضير له مؤخرا، فهو الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، ويتناول حياة الفرعون توت غنخ آمون، وقصة اكتشاف الأسرار المذهلة لمقبرته، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى التصوير والإخراج.

وقال كريم عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية إن فيلم "الفرعون الأخير" مؤجل وهو عمل عن الفراعنة، بإنتاج ضخم جدا

ويعرض لكريم عبد العزيز حاليًا في السينما فيلم "بيت الروبى" وحقق أعلى الإيرادات في السينما مسجلا 125 مليون جنيه حتى الآن، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، مصطفى أبو سريع، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى .

وفى سياق آخر يصور حالياً كريم عبد العزيز مسلسله الجديد "الحشاشين" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كلا من فتحى عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى ، وتاليف عبد الرحيم كمال .

#كريم عبد العزيز #الفرعون الأخير

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