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"يرتدي عباءة".. ضجة على مواقع التواصل بعد ظهور شاب بهيئة مريبة في السعودية

الخميس 31 أغسطس 2023 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يرتدي عباءة".. ضجة على مواقع التواصل بعد ظهور شاب بهيئة مريبة في السعودية



وكالات / سما /

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لشاب ظهر بعباءة سوداء وكعب نسائي أبيض في أحد المراكز التجارية بمدينة الخبر السعودية.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يمشي إلى جانب رجل آخر يرتدي ملابس عادية، ويبدو أنه من أمن المركز التجاري، بينما كانت الفتيات الموجودات في المكان يصورنه من الخلف وسط دهشة كبيرة من المشهد غير المألوف في المملكة.

وأعربت مصورة الفيديو عن صدمتها وسط نوبة من الضحك، حيث قالت إنها "شكت من البداية أنه رجل وليس امرأة، ثم تأكدت من القصة حين رأته عن قرب بملامح واضحة".

وانهالت التعليقات على المشهد، حيث استنكر البعض التشبه بالنساء فيما قال البعض الآخر إنه ربما كان امرأة بهيئة قريبة من الرجل. وطالب آخرون السلطات بالتدخل وكشف ملابسات الواقعة ومعاقبة الشاب على تجاوزه تقاليد البلاد التي يعيش فيها.

#عباءة #مواقع التواصل الاجتماعي #السعودية #المراكز التجارية

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