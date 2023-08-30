  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران : إسرائيل تدرك أن تهديدها بضرب مواقعنا النووية فارغ

الخميس 31 أغسطس 2023 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران : إسرائيل تدرك أن تهديدها بضرب مواقعنا النووية فارغ



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن إسرائيل تعرف أن تهديدها بضرب مواقع إيران النووية فارغ ويفوق قدراتها، مؤكدا أن أي اعتداء من هذا القبيل سيقابل برد مدمّر.

وشدد إسلامي في تصريح لقناة "الجزيرة" على أنه "لا يمكن حذف برنامجنا النووي باستهدافه عسكريا أو بعقوبات"، محذرا من أن " استهداف منشآتنا النووية عسكريا غير مجد وسيقابل برد حاسم ومدمر".

ولفت إلى أن "التراجع عن خفض الالتزام بالاتفاق النووي يتطلب رفع العقوبات كافة"، مبينا أن "التزام الأطراف وأمريكا بالاتفاق النووي سيقابل بالتزام إيراني".

وأفاد إسلامي بأن "عام 2023 قد يشهد نهاية الضجيج السياسي بشأن برنامجنا النووي"، مشيرا إلى أن "حوارنا مع الوكالة مستمر وتم مؤخرا إغلاق ملف ذرات اليورانيوم عالية التخصيب".

وأضاف: "تركيب مزيد من كاميرات الرقابة مرهون بالتزام بقية الأطراف بالاتفاق النووي"، مؤكدا "أننا مستعدون لتعاون بناء مع جيراننا العرب بالمجال النووي".

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: السلطة الفلسطينية تقدم قائمة من المطالب للرياض

مقتل ضابطة في الجيش الإسرائيلي

هآرتس: " عنصرية سافرة وعدم كفاءة".. حكومة نتنياهو أنجبت 5 توائم من الفضائح الكبرى في 5 أيام

السعودية.. تفاعل كبير مع أول فيديو لمجموعة من الإسرائيليين في مطار جدة

جلعاد إردان يحذر من هجوم عسكري وشيك على لبنان "لن تمنعه الأمم المتحدة"

"إسرائيل" تكشف الموعد المتوقع لإعلان التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية

شاهد الصور .. آخر صور سيلفي لقائد فاغنر قبل مقتله مع من ؟؟

الأخبار الرئيسية

غزة : انتحار شاب في خانيونس

20230831092202

مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بعملية دهس قرب رام الله و استشهاد المنفذ

لهذا السبب كشف نتنياهو لقاء المنقوش.. واشنطن فشلت بعقد منتدى النقب بأكتوبر والأردن يصر على المقاطعة

64f024a94c59b779144e30fd

السعودية.. تفاعل كبير مع أول فيديو لمجموعة من الإسرائيليين في مطار جدة

photo_2023-08-30_20-28-46

مفاجأة حول من زرع العبوة الناسفة وأصابت 3 جنود إسرائيليين بنابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية