مصرع مواطن بحادث سير جنوب الخليل

رام الله / سما /

لقي اليوم مواطن (45 عاماً) مصرعه، اليوم الخميس، نتيجة تعرضه لحادث سير في منطقة البرج جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن اصطدام مركبة لذوي الاحتياجات الخاصة كان يقودها المذكور مع مركبة بالاتجاه، المقابل الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة نقل على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثراً بجراحه الخطيرة.

وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه