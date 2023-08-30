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كيف أقنع دي زيربي فاتي بتجاهل توتنهام والانضمام إلى برايتون؟

الخميس 31 أغسطس 2023 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف أقنع دي زيربي فاتي بتجاهل توتنهام والانضمام إلى برايتون؟



وكالات / سما /

لعب المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي في رأس الإسباني أنسو فاتي، نجم برشلونة، من أجل نقله إلى صفوف فريق برايتون الإنجليزي في السوق الصيفي الجاري.

وحاول مدرب برايتون إقناع فاتي بفكرة الانضمام للفريق الإنجليزي والتدرب تحت إمرته في الموسم الحالي، بعدما أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن اللاعب اختار الذهاب لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قد ذكرت أن فاتي اختار السبيرز، قبل أن تفيد، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأن اللاعب تحدث مع دي زيربي، وشرح له الأخير المشروع الرياضي في النادي.

وأخبر دي زيربي فاتي أنه سيكون جزءً شديد الأهمية في تشكيلة برايتون، وهو الأمر الذي لقى قبولاً لدى لاعب برشلونة، الذي كان يملك أكثر من خيار على طاولته لاختيار وجهته المقبلة.

واقتنع فاتي في نهاية المطاف بما قاله دي زيربي ووافق على الانضمام لبرايتون، على أن تكون الصفقة بنظام الإعارة فقط، دون خيار لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي، مع تكفل النادي الإنجليزي بنسبة تصل إلى 75% من راتب اللاعب السنوي.

#أنسو فاتي #برايتون #برشلونة

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