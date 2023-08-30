مانشستر يونايتد لا يزال يأمل في ضم أمرابط

وكالات / سما /

أفادت تقارير أمس الأربعاء بأن مانشستر يونايتد لا يزال يأمل في ضم سفيان أمرابط لاعب فريق فيورنتينا، حيث سيضغط لأجل أن يحصل على خدماته على سبيل الإعارة هذا الموسم.

وأوضحت التحديثات الأخيرة بأن اليونايتد سيلجأ لهذه الفكرة نظرًا لرغبته في مراعاة قوانين اللعب المالي النظيف، فمن غير المرجح بشكل متزايد التوصل إلى ضم اللاعب بصفقة دائمة.

وكان الفيولا قد طلب الحصول على 30 مليون يورو للتخلي عن اللاعب بشكلٍ نهائي، ولكن اليونايتد لا يمكن توفير هذا المبلغ بعد ضم راسموس هويلوند وأندريه أونانا وماسون ماونت.

ويرتبط أمرابط، 27 عامًا، بعقد لمدة عام آخر في فلورنسا، بينما لدى فيورنتينا خيار تمديد هذا العقد لموسم آخر.

وجدير بالذكر بأن أمرابط لم يشارك في أي مباراة تنافسية مع فيورنتينا هذا الموسم، كما زعمت تقارير صحيفة جازيتا ديلو سبورت بأن نادي نابولي هو أحدث فريق سجل اهتمامًا بأمرابط، بعد أن تم ربطه سابقًا بأندية برشلونة وليفربول ويوفنتوس في بداية الصيف.