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خبراء إسرائيليون ينصحون بالعودة لاستخدام الكمامات

الخميس 31 أغسطس 2023 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء إسرائيليون ينصحون بالعودة لاستخدام الكمامات



وكالات / سما/

في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" من جديد، يرى الخبراء في إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، أنه قد يكون الوقت قد حان لاستخدام الكمامات مجدداً، وذلك على الأقل بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر إصابة كبير، أو في الأماكن المزدحمة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس، عن الدكتورة بيبيانا هيزان، رئيسة قسم الأمراض المعدية بمركز "إيميك" الطبي في مدينة العفولة قولها: إنه لا توجد هناك حالة طوارئ، "ولكن الأفراد يحتاجون إلى إظهار التحلي بالمسؤولية الشخصية".
من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن الدكتورة ليمور إيلان بوشاري، رئيسة قسم أمراض القلب في مركز "إيميك" الطبي، كانت في إسبانيا وعادت مؤخراً وهي تعاني من أعراض حادة، على الرغم من حصولها على أربع جرعات من اللقاح المضاد للمرض.
وقالت بوشاري: "في آخر يوم لي بإسبانيا، شعرت بإرهاق عام، أرجعته ببساطة إلى السفر. صعدت على متن طائرة ثم بدأت أشعر بقشعريرة، ولكن لم أفكر في الأمر مجدداً. وعندما عدت إلى بلادي فقط أدركت أنني مصابة بحمى شديدة استمرت بعد ذلك خمسة أيام، وكانت مصحوبة بصداع واحتقان وفقدان لحاسة التذوق والشم، وصعوبة في التنفس".
وأضافت: "هناك موجة جديدة من كوفيد-19 في إسرائيل. لقد صار مرضاً سيظل معنا، في موجات ستأتي وتختفي، تحديداً في فصل الشتاء".

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