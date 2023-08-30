"التعليم العالي" تُعلن عن مقاعد دراسية في الأردن بمجال الدراسات العليا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفّر عدد من المقاعد الدراسية في الأردن بمجال الدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراة)، وذلك في تخصّصاتٍ مُختلفة للعام 2023/2024.

ودَعَت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد الدراسية لزيارةِ موقعها الإلكتروني http://www.mohe.pna.ps للاطلاعِ على كاملِ التفاصيل.

وأوضحت أنَّ تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.