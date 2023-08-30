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الاحتلال يخطر بهدم تسعة منازل في حي البستان جنوب المسجد الأقصى

الخميس 31 أغسطس 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم تسعة منازل في حي البستان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية في الحي، بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت حي البستان، برفقة قوات الاحتلال، ألصقت إخطارات بالهدم على تسعة منازل، إضافة إلى استدعاءات لأصحاب المنازل المخطرة، لمراجعة ما يسمى "قسم الرقابة على الأبنية" في البلدية.

وقال الباحث والمختص في شؤون القدس فخري أبو ذياب، إن قوات الاحتلال تعيد توزيع أوامر هدم في حي البستان، لعائلات: أبو ذياب، وأبو رجب، وقراعين، وأبو شافع، وعايد، محذرا من نيتها دفع أصحاب المنازل المخطرة للاعتراف بالبناء دون ترخيص، من أجل تسهيل عملية الهدم دون الرجوع إلى المحكمة.

يُذكر أن حي البستان مهدد بالهدم بالكامل من بلدية الاحتلال في القدس، ويضم 116 منزلا ويسكن فيه ما يقارب 1500 نسمة.

#الاحتلال #المسجد الاقصى

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