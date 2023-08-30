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إصابة خطيرة بمواجهات مع أجهزة الأمن الفلسطينية بطولكرم

الخميس 31 أغسطس 2023 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة بمواجهات مع أجهزة الأمن الفلسطينية بطولكرم



رام الله / سما /

أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة في ساعات متأخرة من الليل، بقنبلة صوت أطلقتها أجهزة الأمن الفلسطينية مباشرة على وجه أحد المحتجين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية على مقتل الشاب عبد القادر زقدح صباح، أمس الأربعاء.

وأكدت مصادر طبية إصابة الشاب فراس لؤي راسم عباس (22 عاما) بكسر في جمجمته بعد إطلاق عناصر الأجهزة الامنية قنبلة صوت على وجهه مباشرة، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت بمدينة طولكرم، ويجري الترتيب لنقله إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس لخطورة حالته الصحية".

واندلعت مواجهات بين المواطنين الغاضبين وأجهزة الأمن عقب مقتل الشاب عبد القادر زقدح صباح يوم الأربعاء، برصاص أجهزة السلطة الأمنية، وذلك على خلفية احتجاج المواطنين على إزالة حواجز وضعها المقاومون في مخيم طولكرم لإعاقة اقتحام الاحتلال للمخيم.

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