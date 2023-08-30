  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية.. تفاعل كبير مع أول فيديو لمجموعة من الإسرائيليين في مطار جدة

الخميس 31 أغسطس 2023 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية.. تفاعل كبير مع أول فيديو لمجموعة من الإسرائيليين في مطار جدة



القدس المحتلة / سما /

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لركاب طائرة مدنية كانت تقل إسرائيليين من سيشل إلى تل أبيب، هبطت اضطراريا في مطار الملك عبد العزيز بجدة.ويظهر الفيديو بعض الركاب من أعمار مختلفة وهم ينتظرون داخل المطار، بينما كانت إحدى الموظفات بصدد مساعدتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "طيران سيشل" هبوط رحلة تابعة لها كانت متجهة إلى تل أبيب في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، بسبب اكتشاف عطل فني بالطائرة.

وقالت إن الركاب سيقضون الليل في أحد فنادق السعودية.

وبحسب الشركة، كان هناك 128 إسرائيليا على متن الطائرة، وهي من طراز إيرباص 320، واضطرت للهبوط بسبب خلل في نظامها الكهربائي.

ولاحقا، حطت طائرة بديلة تابعة لشركة طيران سيشل انطلقت من دبي لنقل الركاب، في أول رحلة مباشرة على الإطلاق بين السعودية وإسرائيل.

وتفاعل نشطاء على منصة "X" مع الفيديو، حيث قال أحدهم: "وين المشكلة يعني؟ عادي. طائرة بيها بشر اضطرت تهبط في اقرب مطار عليها وصادف مطار جدة. والسعودية قامت بدورها وسوت اللي عليها. شنو المزعج بالموضوع في بعض التعليقات اللي دا اقراها ! راسا سويتها. تطبيع ؟!؟. غريب تفكير بعض البشر!".

وقال ناشط آخر: "تعامل متحضر إنساني لحالة اضطرارية. البعض يرى بل ويهاجر لأوروبا وأمريكا بما فيها من الحريات والتقبل والتعايش ويطبل لتعاملهم الإنساني وطبائعهم ويرفض تطبيق ولو 1٪ من التعامل الإنساني ولو كان ( لحالة اضطرارية) في الشرق الأوسط. التخلف والجهل لامكان لها في هذا العصر".

وأشار ناشط آخر إلى أنه "لا مانع إذا اضطرت السعودية أو غيرها من الدول العربية والإسلامية لاستقبال طائرة لظروف طارئة سواء من اسرائيل أو غيرها من الدول الأجنبية وذلك حفاظا علي أرواح البشر، وهذا قانون الطيران الدولي والنظام العالمي ومن أراد أن يصطاد في الماء العكر نقول له ريح نفس".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ثمن خطوة الرياض في إطار "حسن الجوار"، حيث قال "أقدر بشدة الموقف الدافئ الذي أبدته السلطات السعودية تجاه الركاب الإسرائيليين الذين كانت رحلتهم في محنة واضطروا إلى الهبوط اضطراريا في جدة. أنا سعيد لأنهم جميعا سيعودون إلى المنزل".

وأضاف: "إنني أقدر كثيرا حسن الجوار".

الأكثر قراءة اليوم

مقتل ضابطة في الجيش الإسرائيلي

موقع عبري: السلطة الفلسطينية تقدم قائمة من المطالب للرياض

هآرتس: " عنصرية سافرة وعدم كفاءة".. حكومة نتنياهو أنجبت 5 توائم من الفضائح الكبرى في 5 أيام

جلعاد إردان يحذر من هجوم عسكري وشيك على لبنان "لن تمنعه الأمم المتحدة"

تأثر به عند سماعه ..عمدة نيويورك يصدر مرسوما يسمح برفع الآذان في مساجد المدينة

"إسرائيل" تكشف الموعد المتوقع لإعلان التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية

شاهد الصور .. آخر صور سيلفي لقائد فاغنر قبل مقتله مع من ؟؟

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-30_20-28-46

مفاجأة حول من زرع العبوة الناسفة وأصابت 3 جنود إسرائيليين بنابلس

photo_2023-08-30_21-15-10

إصابة 3 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة في نابلس (فيديو)

photo_2023-08-30_22-52-21

موقع عبري: السلطة الفلسطينية تقدم قائمة من المطالب للرياض

abbas-saudi-3-640x400 (1)

صحيفة إسرائيلية: السعوديون والفلسطينييون صاغوا موقفين: "أمثل".. و"واقعي" يشمل 14 نقطة

photo_2023-08-30_19-08-17

بالفيديو: الاحتلال يعدم فتى بزعم طعنه مستوطن بالقدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية